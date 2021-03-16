Аналитик отметил возможность падения доллара до 70 рублей

Аналитик предсказал дальнейшее падение курса доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отечественная валюта продолжает укрепляться и в скором времени может отвоевать еще три рубля у доллара. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Рубль в понедельник проверял на прочность торговые диапазоны, сформированные во второй половине прошлого года. Устойчиво ниже 73 доллар не стоил с августа прошлого года. Взятие этого уровня откроет прямую дорогу на 70, уведя рубль в другой торговый диапазон 70-73», - цитирует эксперта «Российская газета».

Более того, специалист добавил, что если прогнозы сбудутся, и доллар пройдет очередной виток снижения, то рубль может не останавливаться на достигнутом, а укрепиться еще больше.

«Если мы правы, доллар ждет новый виток снижения, а сырьевые валюты и рисковые активы в целом - ускорят свой рост. В этом случае, укрепление рубля не остановится даже на снижении под 70 за доллар, чего можно будет ждать еще до конца марта», - добавил аналитик.

Ранее эксперты сообщили, что сейчас благоприятное время для покупки валюты. Финансисты рекомендовали приобретать доллары и евро тем, кто планировал конвертировать деньги, передает телеканал «360».

Напомним, Центробанк уже опубликовал официальные курсы доллара и евро на 17 марта. По данным регулятора, курс доллара в среду составит 72,96 рубля, а курс евро - 86,98 рубля, пишет «Свободная пресса».