Александр Моор нашел деньги на строительство новых социальных учреждений

Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире рассказал о планах по строительству в регионе школ и детских садов. Глава региона отметил, что после подведения итогов 2020 года правительство Тюменской области взвесило бюджетные возможности и, с учетом обращений жителей региона, скорректировало план по строительству социальных объектов.

Губернатор сообщил, что в текущем году на территории региона будет введено в эксплуатацию семь школ, две из них — по 1 200 учебных мест каждая — в областной столице. Одна - в районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева, вторая — в районе жилищного комплекса «Звездный городок» поселка Мыс. «Это современные, светлые, комфортные школы, которые примут детей 1 сентября уже в этом году», — сказал Александр Моор.

Помимо школ, жители тюменских микрорайонов задают много вопросов об открытии дошкольных учреждений. В 2021 году в области планируется открыть восемь детсадов, причем семь — в Тюмени. Уже практически завершен капитальный ремонт детсада на улице Моторостроителей, который сможет принять 455 детей. Он откроется в конце марта — начале апреля. Заканчивается строительство детсадов на 260 и 280 мест в «Плеханово» и «Первом Плехановском», первый примет детей уже в мае. В ЖК «Кристалл» сдадут в эксплуатацию детсад на 240 мест, в «Юбилейном» — на 430 и в «Звездном городке» — на 185 мест. Также откроется детский сад на 330 мест на Московском тракте в районе улиц Магнитогорская — Невская. Восьмой сад появится в селе Евсино Голышмановского городского округа, его смогут посещать 50 ребят.

«Это решения, которые мы принимаем в текущих условиях. Дальше будем смотреть за тем, как развивается экономика, как выполняются планы по доходам областного бюджета, чтобы принимать следующие решения», — подчеркнул Александр Моор.

«Прямой эфир с Александром Моором снова показал его умение оперативно решать проблемы и готовность к открытому диалогу с жителями – качества, характерные для губернаторов новой волны. В своем Instagram Александр Моор рассказал о новых школах и детских садах, которые построят в регионе. Это еще раз подтверждает, что несмотря на пандемию, социальные проекты являются приоритетом для региона, - пояснила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. - Хочу отметить честную позицию губернатора и его нежелание давать ответы для галочки. Подводя итоги года в декабре, Александр Моор признал непростую ситуацию с наполнением бюджета и попросил у жителей время на поиск решения по строительству социальных объектов. Спустя три месяца глава региона уже представил жителям готовый план на 2021 год».