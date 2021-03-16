Экс-глава ЛНР Плотницкий заочно приговорен к пожизненному сроку на Украине

Игорь Плотницкий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 16 марта, суд Днепра заочно приговорил бывшего главу Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого к пожизненному заключению по делу о крушении украинского военного самолета Ил-76, который был сбит ополченцами в июне 2014 года.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Открытый», суд вынес аналогичный приговор еще двум командирам отрядов ополчения ЛНР. Заочно к пожизненному заключению приговорены Андрей Патрушев и Александр Гуреев. Приговор был вынесен по статье о теракте.

Напомним, в военном самолете, сбитом ополченцами под Луганском в ночь с 13 на 14 июня 2014 года, погибли 49 человек. Руководство республики тогда сообщило, что самолет был сбит, так как нарушил введенный в ЛНР режим "закрытого воздушного пространства".

Как писал сайт kp.ru, Игорь Плотницкий подал в отставку в конце ноября 2017 года, объяснив свое решение состоянием здоровья.

В марте 2017 года украинский суд также вынес приговор Виктору Назарову: семь лет лишения свободы по обвинению в служебной халатности. В 2014 году Назаров занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС Украины.