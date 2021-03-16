Голикова заявила о пробелах в знаниях школьников из-за дистанционного обучения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Голикова заявила, что есть определенные проблемы со знаниями, которые российские школьники получили в ходе дистанционного обучения. Об этом вице-премьер России сообщила во вторник, 16 марта, рамках «Открытого диалога» председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на тему «О стратегических направлениях развития системы образования».

- Было бы достаточно странно заявить, что все совсем хорошо. Конечно, есть определенные пробелы, есть определенные проблемы в получении этих знаний, которые получались дистанционным способом. Это видят родители, педагоги. Нам следует как-то реагировать на это, - отметила Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что индикатором того, что произошло с получением знаний во время эпидемии коронавирусной инфекции и введенных из-за нее ограничений, являются всероссийские проверочные работы, проведенные в школах. При этом никаких жестких мер по результатам этих проверочных работ принимать не планируется.

Татьяна Голикова сказала также, что дистанционное обучение никогда не заменит личного общения с учителями. Дистанционные технологии могут применяться только, когда ученик не имеет возможности посещать школу.