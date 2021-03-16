Нижегородцы смогут проголосовать за проекты «Вам решать»

В Нижегородской области 16 марта началось голосование за инициативы жителей в рамках проекта «Вам решать». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Инициативными группами представлено 849 проектов в 8 категориях, в том числе «Наши дороги», «Наш двор», «Все лучшее – детям!», «Наша инфраструктура», «Наша память», «Спорт для всех!», «Общественные пространства» и «Наша инициатива», – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Мне хочется поблагодарить все инициативные группы, принявшие участие в работе. Ваше неравнодушие позволяет делать лучше и комфортнее наши города и села. Призываю всех голосовать за представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины.

По словам губернатора, принимая решение о поддержке проекта, конкурсная комиссия будет оценивать активность граждан.

Голосование продлится до 15 апреля. Отдать свой голос за тот или иной объект из списка можно на сайте вамрешать.рф и через call-центр по телефону: 8-800-222-79-45.

Вслед за этим к делу подключится конкурсная комиссия. В срок до 1 мая 2021 года комиссия отберет объекты на основании определенных критериев.

В общей сложности, на реализацию выбранных инициатив жителей из регионального бюджета выделят 730 миллионов рублей.