Косачев: Британия объявила РФ «угрозой» для наращивания ядерного потенциала

Константин Косачев Фото: Евгения ГУСЕВА

Заявления о том, что Россия представляет «угрозу» используется Лондоном для наращивания ядерного потенциала. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отметив, что комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии до 2030 года имеет «явный антироссийский крен».

«Откровенный антироссийский крен означает, что Лондон не планирует снижать активность против нашей страны еще минимум 10 лет. Впрочем, судя по событиям последних лет, это в принципе стало стратегической линией во внешней политике Британии», - заявил политик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, был представлен обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в которых говорится о том, что Россия представляет для Великобритании «острую угрозу». При этом в документе отмечается намерение британских властей увеличить ядерный потенциал своего государства и довести общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260.