В Госдуме предложили ограничить время выдачи багажа в аэропорту до часа

В Госдуме предложили ограничить часом время выдачи багажа в аэропорту Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект, согласно которому время выдачи багажа в аэропорту будет четко ограничиваться. Вещи должны выдавать пассажирам в течение часа после посадки самолета. Авторами документа выступили депутаты Виталий Пашин, Василина Кулиева и Андрей Андрейченко. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

- В период туристического сезона для отдыхающих авиапассажиров становится частым явлением нарушение порядка выдачи багажа. Нередки случаи, когда по вине авиакомпаний выдача багажа задерживалась на неопределенное время без объяснения причин, - говорится в пояснительной записке.

Сейчас время выдачи багажа никак не ограничивается, и это нередко становится проблемой для пассажиров. Дело в том, что пока авиакомпании могут самостоятельно трактовать нарушения этих сроков.