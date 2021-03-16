В Госдуме ответили на планы Зеленского по "деоккупации" Крыма

В Госдуме оценили слова Владимира Зеленского о планах по "деоккупации" Крыма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев подготовил стратегию "деоккупации" Крыма.

Депутат назвал слова украинского лидера утопией, так как Крым "был, есть и будет российским", отметив, что данный факт признают и многие европейские политики.

- В голове Зеленского — различные сценарии, которые он писал для "Квартала 95", его стремление продолжить творческую деятельность распространилось и на политическую арену, — приводит слова Водолацкого RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова". Он обвинил Россию в проведении "фейкового" референдума.