У Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки Twitter в России Фото: REUTERS

У Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки Twitter на территории России. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

Роскомнадзор также не исключает замедление и блокировку других интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство.

- Технические возможности для блокировки есть. Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять наши требования, то мы пойдем так же по линии технической, - отметил замглавы ведомства.

Вадим Субботин заверил также, что сбои в работе некоторых интернет-ресурсов после замедления работы Twitter не связаны с действиями Роскомнадзора.

Как сообщал сайт kp.ru, 10 марта этого года Роскомнадзор замедлил на территории России работу Twitter для всех мобильных и половины стационарных устройств из-за отказа сервиса удалять противоправный контент. Сегодня представители ведомства заявили о планах через месяц полностью заблокировать Twitter в стране, если соцсеть не выполнит требований Роскомнадзора.