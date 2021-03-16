Бизнес предупредил о риске роста цен на пшеницу и овощи в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский бизнес предупредил о риске повышения цен на пшеницу, картофель и другие овощи примерно на 1,5 процента.

Как передает «Известия», в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники сообщили о дополнительных издержках производителей, которые они могут понести на фоне повышения утильсбора на специальную технику.

За увеличение утильсбора ранее выступило Министерство промышленности и торговли, где заявили, что это поможет обновить парк российской техники. Как сообщили в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники, на имя премьер-министра России Михаила Мишустина было направлено письмо с призывом не вводить данную меру.

Специалисты уверены, что инициатива в целом правильная, однако платить за это будут производители продукции и покупатели.

«По сути, это заградительная мера для импорта в пользу отечественных заводов. Может быть, задумка и правильная, только заплатят за неё колхозники, пользующиеся импортной техникой, и потребители», - сообщил председатель правления ассоциации «Асход» Александр Алтынов.

Минсельхоз сообщил изданию, что направил в кабмин письмо о необходимости отложить повышение экологического платежа для спецтехники.