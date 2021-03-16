Экс-глава Генштаба Британии предрек «разорение» Минобороны из-за истребителей F-35 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закупка американских истребителей F-35 разоряет Министерство обороны Великобритании. Такое заявление сделал британский генерал Ричард Даннат, в 2006–2009 годах возглавлявший Генштаб вооружённых сил королевства.

Даннат указал на то, что стоимость одного F-35B Lightning II составляет 80 млн фунтов стерлингов (около 8,2 млрд рублей), а час эксплуатации этого истребителя обойдется британским войскам в 90 тыс. фунтов (около 9,2 млн рублей).

«Стоимость их настолько высока, что даже ВВС США начинают искать более дешевый боевой самолет», - приводит слова британского генерала агентство The Mirror 13 марта.

Экс-глава Генштаба ВС Британии назвал такие «капитальные» расходы Соединенного королевства на истребители F-35B «реальной актуальной проблемой». По его словам, такие расходы «исказят оборонный бюджет на десятилетия», а проигравшими останутся Сухопутные войска страны.

«Кто будет в проигрыше? Ну, я бы сказал так - армия», - отметил он.

Генерал добавил, что британской армии не хватает около 10 тысяч военных. При этом, по его мнению, в ближайшее время их численность может только сократиться.