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В мире16 марта 2021 19:03

Медведчук подал иск об отмене санкций Украины против него

Документы поступили в верховный суд незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Виктор Медведчук. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во вторник, 16 марта, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук подал иск об отмене санкций, введенных против него Советом национальной безопасности и обороны Украины. Документы поступили в верховный суд незалежной.

«В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины… согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, 19 февраля, СНБО сообщил о введении санкций против 19 юридических лиц и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список также попал Медведчук и его жена. Как уточнялось, ограничения распространяются на все имущество политика.