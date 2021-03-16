В Госдуме подготовили закон о блокировке до суда ложных сообщений о минировании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комиссия российской Государственной думы подготовила проект закона о внесудебной оперативной блокировке ложных сообщений о минировании. Об этом во вторник, 16 марта, рассказал глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев в ходе беседы с журналистами.

Депутат напомнил, что в последние несколько лет на территории России очень частно фиксировали ложные сообщения о минировании.

- Было 16 тысяч ложных сообщений о террористических актах, около 50 тысяч учреждений были поставлены в опасность, 1,5 миллиона граждан эвакуировали из различных зданий из-за ложных сообщений. Колоссальный ущерб, люди были в панике. Будем вносить в Госдуму законопроект, касающийся внесудебной блокировки информации о ложном минировании, - объяснил Василий Пискарев.

По его словам, большая часть таких звонков была с территории Германии, Франции, Соединенных Штатов, Бельгии и Японии. Анонимные звонки с сообщениями о «минировании», по мнению главы комиссии Госдумы России, призваны дестабилизировать ситуацию и создать «состояние страха».