Александр Хинштейн: У законопроекта о регулировании регионами числа бездомных животных нет шансов пройти

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект о регулировании регионами численности бездомных животных никогда не будет принят Госдумой - у него просто нет шансов пройти, считает Александр Хинштейн. Глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи отметил, что проблема бродячих собак действительно стоит очень остро, и ее необходимо решать. Но убийство бездомных животных - не тот метод, который должен быть одобрен на законодательном уровне.

- Проблема действительно, существует. Регулярно получаю жалобы из Самары о стаях бродячих собак, нападающих на детей и терроризирующих целые дворы, - подчеркнул Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область. По его словам, подобная ситуация происходит и в других регионах России, и так быть не должно.

- Я - против живодерен и убийств бродячих животных. Но и так, как происходит сегодня, быть не должно: почему-то, несмотря на стерилизацию, поголовье бродячих собак не сокращается. Вопрос лишь - насколько это проблема закона или же его исполнения, - цитирует депутата портал "Дума ТВ".

По словам Хинштейна, в муниципалитетах годами «пилились» баснословные деньги на отловах бесхозных животных.

- Не удивлюсь, если сегодня те же «пильщики» занимаются «гуманным» содержанием и стерилизацией, столь же «успешно» осваивая бюджеты, - высказался глава комитета Госдумы.

Ранее 16 марта авторы инициативы о регулировании регионами числа безнадзорных животных путём гуманного умерщвления отозвали свой законопроект из Госдумы. Проект предусматривал предоставление субъектам РФ права самостоятельно регулировать популяцию бездомных животных. Предполагалось, что регулировать их численность будут «специалисты в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

Инициатива вызвала шквал негодования в обществе. В частности, с резкой критикой законопроекта выступили единороссы. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и другие члены партии назвали инициативу группы депутатов живодёрской, осудив подобные методы обращения с животными.