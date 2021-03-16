Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции впервые с 2016 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции по футболу на отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года. 39-летний форвард сможет сыграть за шведскую команду впервые с 2016 года. Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на официальном сайте Шведского футбольного союза (SFA).

- Он очень хороший футболист, лучший в Швеции. Кроме того, что он может привнести на поле, он обладает невероятным опытом, которым может поделиться с другими спортсменами команды, - отметил главный тренер сборной Швеции Ян Андерссон.

Сам Златан Ибрагимович сегодня опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram свою фотографию, подпись по которой гласит: «Возвращение Бога».

Первый матч за сборную страны Ибрагимович провел в 2001 году, последний - в 2016-ом. Всего спортсмен сыграл за нее 116 матчей, забив 62 мяча – лучшее достижение в сборной Швеции.