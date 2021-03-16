СБУ провела обыски по делу о Харьковских соглашениях с Россией Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в административных зданиях органов власти, которые связаны с возбуждённым накануне уголовным делом по факту подписания Харьковских соглашений с Россией в 2010 году о пребывании Черноморского флоте в Крыму.

Как передает «Обозреватель», следственные действия проводились в Верховной Раде, в ее комитетах и управлениях, зданиях Совета национальной безопасности и обороны, Министерства иностранных дел Украины и правительства незалежной.

Как писал сайт kp.ru, 13 марта СБУ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене по факту подписания Харьковских соглашений. В ведомстве заявили, что расследование ведется в отношении депутатов и государственных служащих, которые в период с 2008 по 2010 год были причастны к подготовке, подписанию и ратификации данного соглашения.

Напомним, результатом договора стало взаимовыгодное сотрудничество. Согласно подписанному соглашению, Украина получила скидку на газ, а Россия возможность нахождения Черноморского флота в Крыму после 2017 года еще на 25 лет.