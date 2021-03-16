Депутат Бальбек напомнил Столтенбергу, что Россия – независимое государство

Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме прокомментировали слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об отношениях НАТО и России. Депутат Руслан Бальбек напомнил генсеку, что его понятие безопасности в мире расходится с российским.

- Безопасность мира в понятии генсека НАТО - это когда все страны, не входящие в альянс, разоружены и дрожат от страха перед этим военным блоком, - отметил Бальбек в беседе с RT

Он напомнил, что наша страна готова защищать свои границы и не будет терпеть провокаций.

- Мы готовы защищать свою страну и пресекаем все провокации у наших границ, и по-другому не будет - мы независимое государство, - заявил парламентарий.

Помимо этого Йенс Столтенберг сообщил, что переговоры в рамках Совета Россия - НАТО в прошлом году не состоялись по вине Москвы. Свою позицию он высказал во время ежегодного доклада о работе организации.

Тем не менее, он не видит прямых угроз миру со стороны России и Китая. Йенс Столтенберг отметил, что данный факт можно назвать заслугой НАТО, пишет газета "Известия".