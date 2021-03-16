Сергей Лавров: Крым навсегда останется с Россией

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крым навсегда останется с Россией. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что Западу во главе с США этого не изменить.

«Судьба и будущее Крыма - навсегда с Россией ... Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», - заявил глава МИД РФ.

Министр отметил, что подобная форма реализации закреплённого в Уставе ООН права народов на самоопределение стала «единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан» на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти на Украине.

«Семь лет назад - в полном соответствии с международным правом - вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации», - напомнил он, назвав воссоединение Крыма с Россией эпохальным событием в новейшей истории страны.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав Российской Федерации проголосовало 96,77 процента населения Республики.