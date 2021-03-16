Фристайлистка Анастасия Таталина принесла России первое в истории золото ЧМ в Big Air Фото: Instagram.com

Россиянка Анастасия Таталина завоевала первое в истории России золото на Чемпионате мира по фристайлу в дисциплине Big Air

В финале соревнований, который состоялся в Аспене, Таталина набрала 184,50 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова, которая получила 165,50 баллов.

Как писал сайт kp.ru, ранее российские фристайлисты победили в соревнованиях смешанных команд по лыжной акробатике на Чемпионате мира, который проходил в Алма-Ате. За команду выступали Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов. В общей сумме российские спортсмены набрали 300,94 балла.

Напомним, в связи с санкциями WADA российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны, а также гимна до декабря 2022 года.