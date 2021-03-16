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Общество16 марта 2021 21:17

Путин примет участие в ПМЭФ очно, считают в Кремле

Форум состоится в этом году в период со 2 по 5 июня в очном формате
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле ожидают, что президент Росси Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в очной форме, а не по видеосвязи. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ожидаем, что да», - приводит РИА Новости ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос.

Петербургский международный экономический форум состоится в этом году в период со 2 по 5 июня в очном формате в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Напомним, в прошлом году оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в связи с объявлением о вспышки коронавирусной инфекции нового типа. Председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов отметил, что такое решение принято в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума