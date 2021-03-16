ФНС активизировала проверки физлиц с иностранными счетами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала чаще посещать с проверками россиян с иностранными активами.

Как передает РБК со ссылкой на нескольких налоговых консультантов, их клиенты начали получать «письма счастья» от налоговой службы еще в конце прошлого года. Эксперты связывают резкое увеличение числа выездных проверок с тем, что ФНС закончила обработку сведений, полученных в рамках международного обмена за 2017 год.

Именно в том году Федеральная налоговая служба впервые получила данные от иностранных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По состоянию на начало текущего года, россияне имеют около 700 тысяч открытых счетов в иностранных банках. Суммарный остаток составляет около 13 трлн рублей.