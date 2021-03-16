Эллиот Пейдж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Эллиот Пейдж, в прежней жизни известный как Эллен, станет первым мужчиной – трансгендером, появившимся на обложке журнала Time. Статья посвящена борьбе за равные права, а журнал выйдет в свет в пятницу, 19 марта.

Канадский актёр предстал на обложке в джинсах и свитере, а заголовок гласит «Я полностью тот, кто я есть».

Актёр Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером на обложке журнала Time Фото: Instagram.com

В женской ипостаси Пейдж получил наибольшую известность благодаря своим ролям в таких фильмах как «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Американское преступление», «Леденец» и «Джуно». В 2014-м актер решил совершить каминг-аут как лесбиянка, после чего женился на танцовщице.

Time также опубликовал интервью с Эллиоттом Пейджем, по словам которого ему стало особенно тяжело, когда его прославила главная роль в инди-драме «Джуно», и атера начало тяготить внимание прессы к его внешности.

«Я не узнавал себя. Долгое время я даже не мог смотреть на свои фото», - заявил он.