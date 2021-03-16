Украинский министр заявил, что проблемы с AstraZeneca в Европе «устроила» Россия Фото: REUTERS

Москва могла организовать массовую информационную кампанию против вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, чтобы расчистить путь на рынок для российского препарата «Спутника V». Такое заявление сделал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Глава ведомства напомнил, что российскую вакцину еще не одобрили в Евросоюзе, и поэтому, по его мнению, проблемы британско-шведской компании на руку России. Как он утверждает, AstraZeneca является «прямым конкурентом» российской вакцины.

«Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – написал украинский министр в Telegram.

Ткаченко добавил, что очень тщательно проверил источники, из которых появилась информация о «псевдоопасности» вакцины AstraZeneca, и кто «лоббировал распространения этих страшилок в европейских СМИ».

Напомним, ранее многие европейские страны приняли решение приостановить использования препарата AstraZeneca из-за смерти нескольких людей и случаев выявления тромбов после вакцинации. Как писал сайт kp.ru, главный эпидемиолог Швеции считает кровотечение возможным побочным эффектом от вакцины. Всемирная организация здравоохранения сообщила о подготовке результатов экспертизы по безопасности препарата, которые должны появиться в течение недели.