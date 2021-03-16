Февральские траты россиян поставили рекорд Фото: Павел МАРТИНЧИК

Февральские повседневные траты россиян поставили рекорд с 2012 года. Номинальные расходы граждан выросли на 4,5%. Индекс потребительской активности достиг 186%.

Но при этом расходы в реальном выражении (очищенные от инфляции) показали, что за эти деньги люди получили гораздо меньше товаров и услуг. Согласно данному показателю, траты, наоборот, сократились на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Эксперты признают, что подобная картина свидетельствует о том, что никакого оживления на рынке нет. Рост расходов связан с инфляцией.

Кстати, наибольший рост номинальных расходов в феврале 2021-го по сравнению с тем же периодом 2020-го был зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе (20,5%). Жители Санкт-Петербурга и вовсе увеличили траты на 32%, пишет газета «Известия».

Руководитель информационно-аналитического центра АльпАри Александр Разуваев отметил, что несмотря на данные исследования, имеется постоянный спрос на товары, фиксируется рост потребления. Оживает рынок, деловая активность и, как следствие, экономика страны, пишет ОТР.