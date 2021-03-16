Захарова назвала «фантазийным мирком» заявление Украины о роли России в проблемах AstraZeneca

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщение о том, что Москва могла стать организатором массовой информационной кампании против вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca является продолжением фантазийного мирка Киева. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сделанное ранее заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

«Продолжают жить в своём фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России ... Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее многие европейские страны приняли решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти нескольких людей и случаев выявления тромбов после прививки данным препаратом.

Как писал сайт kp.ru, украинский министр заявил, что «Спутник V» еще не одобрили в Евросоюзе, и именно это делает AstraZeneca «прямым конкурентом» российской вакцины. По его словам, Россия пыталась «информационно уничтожить вакцину-конкурента».