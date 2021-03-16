Климатолог объяснил, будет ли лето в России длиться полгода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский ученый, климатолог Владимир Семенов объяснил, как изменится погода в России из-за резкого потепления.

Недавно ученые из Китая завершили работу над масштабным исследованием изменения погодных условий. Они пришли к выводу, что грядет серьезная смена сезонов. Особенно это отразится на странах Северного полушария.

В итоге лето может увеличиться до пяти-шести месяцев и такой прогноз, по мнению Семенова, вполне реален.

- К концу века, при неблагоприятном сценарии, зима потеплеет на десять градусов, а лето – на восемь, - приводит цифры климатолог.

Если сейчас в Москве среднесуточная летняя температура составляет 15 градусов – днем +20, ночью +10, - то к концу века показатель может подняться до + 30.

- Если мы не будем сдерживать выбросы парниковых газов, то так и будет. За последние 30 лет мы уже заметили, что зима сдвинулась в сторону декабря на две-три недели, а то и больше, а начало весны – на неделю. То есть, холодная половина года сократилась почти на месяц, - говорит климатолог Пятому каналу.

Он напомнил о важности Парижского соглашения, которое призвано удерживать прирост глобальной средней температуры и контролировать объемы выбросов парниковых газов в атмосферу.

В Гидрометцентре официально подтверждают, что за последние 150 лет среднегодовая температура планеты увеличилась на 1 градус. это, по мнению синоптиков, неизменно повлечет за собой засухи и аномально жаркое лето, пишет газета "Известия".