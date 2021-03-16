Интернет-браузер Alibaba удалили из магазинов приложений в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интернет-браузер одной из крупнейших китайских компаний Alibaba UC Browser удален или недоступен для загрузки в магазинах приложений в Китае.

Как передает газета Financial Times, случилось это через день после того, как прошло заседание руководства Коммунистической партии Китая (КПК) при участии председателя КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что в ходе заедания был раскритикован чрезмерный, по мнению компартии, рост влияния технологических корпораций в Поднебесной.

В издании также сообщают, что удаление интернет-браузера может быть связано с вышедшей накануне на государственном канале КНР CCTV передачей, где браузер компании Alibaba также подвергся критике. Говорилось о вводящей в заблуждение медицинской онлайн-рекламе. Как заявляли ведущие, UC Browser позволяет частным медицинским клиникам использовать названия крупных государственных больниц в качестве ключевых слов, а в результате пользователи, которые ищут государственные медучреждения, попадают на страницы частных медучреждений.

Напомним, на прошлой неделе власти Китая сообщили о намерении оштрафовать Alibaba на рекордные 975 млн долларов. Компанию обвиняют в нечестной борьбе с конкурентами.