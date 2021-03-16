В Пентагоне считают, что Китай использует «вакцинную дипломатию» для расширения влияния Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны США полагают, что Пекин предпринимает попытки расширить свое международное влияние при помощи «вакцинной дипломатии». Такое заявлении сделал глава Северного командования Вооруженными силами США генерал Глен Ван Херк.

«Две наиболее серьезные угрозы - это Китай и международные преступные организации», - заявил он, выразив согласие с главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Филипом Дэвидсоном, который назвал КНР «наибольшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности» в XXI веке.

Генерал заявил, что Коммунистическая партия Китая «в неподобающей, агрессивной и коррумпированной» манере предпринимает попытки распространить свое влияние по всему миру. Как он считает, для реализации этих целей компартия применяет «политическое давление» и «вакцинную дипломатию», которая подрывает суверенитет других стран, «устанавливается система слежения на государственном уровне».

Напомним, ранее министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что китайские власти безвозмездно поставляют вакцины от коронавируса в 69 развивающихся стран и еще 43 государствам продают их.