В Госавтоинспекции объяснили, какие нововведения ждут кандидатов в водители при сдаче экзаменов на право управления ТС

Перед началом экзамена в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля в России начинается реформа, касающаяся процесса сдачи экзамена на водительские права. Так называемая «площадка» исчезнет, вместо нее будущие водители будут показывать свое умение в реальных дорожных условиях.

С 1 апреля изменится «классификация» ошибок кандидатов в водители по степени тяжести. В частности, за одни – снимут баллы, а за другие сразу же отправят на пересдачу.

В эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» Роман Мишуров, начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России назвал новые категории ошибок, по которым будут расценивать действия экзаменуемых.

- К грубым ошибкам, после которых экзамен будет сразу прекращен, относятся использование телефона за рулем и неиспользование ремня безопасности. «Экзамен сразу прекращается, так как создается угроза как для будущего водителя, так и для других участников движения», - объясняет полковник полиции.

К средним ошибкам, а которые снимут 3 балла, относят: невыполнение заданий экзаменатора; ошибки, которые связаны с невыполнение парковки.

- По 2 и 1 баллу начислят за нарушение дорожной разметки, расположение транспортного средства, неумение оценить дорожную обстановку, - отметил Роман Мишуров.