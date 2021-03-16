В Госавтоинспекции объяснили, кто может стать наблюдателем во время экзамена на права

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Совсем скоро будущих водителей ждут серьезные изменения в процедуре прохождения экзамена на получение прав.

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Исчезнет привычная «площадка», вместо нее придется выполнять все маневры в городских условиях. К тому же, маршруты движения будут строиться таким образом, чтобы кандидат не мог «накатать» их заранее.

Весь процесс поездки кандидата будет записываться на видео, оно в будущем станет доказательством в случае возникновения спорных ситуаций. А еще в машине могут присутствовать наблюдатели.

- В роли наблюдателя могут выступать другие кандидаты в водители, которые ждут своей очереди. Либо общественные объединения, которые решатся поучаствовать в процессе приема экзамена, оценить его открытость. Плюс наличие видео во время процесса играет определенную роль, - отметил в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» Роман Мишуров, начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Подобный подход поможет добиться прозрачности экзамена и разрешить спорные ситуации. Например, если кандидат будет оспаривать свой провал во время тестирования.

- Такие жалобы рассматриваются только комиссионно, изучается видеозапись из машины. Если окажется, что кандидат в водители все сделал правильно, а экзаменатор выставил плохую оценку – то этот результата будет аннулирован, - рассказал Мишуров.