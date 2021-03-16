Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области дал совет по выбору автошколы

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Автошколы не меньше будущих водителей готовятся к новшествам, которые затронут экзамен на права. Из тестирования исчезнет «площадка», а выпускник автошколы должен продемонстрировать свое умение в реальных условиях.

В Госавтоинспекции отмечают, что уже сегодня многие образовательные учреждения начинают подстраиваться под новые требования, делают акцент именно на движении в потоке.

Еще один стимул качественно обучать кандидатов в водители – это рейтинг Госавтоинспекции. На первые позиции стремятся попасть все автошколы, ведь это лучшая реклама.

В эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» Антон Царев, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области, объяснил, на основании чего составляется рейтинг.

- Мы ведем рейтинг автошкол, он основан на качестве знаний, полученных кандидатом. Это процент сдачи экзаменов, статистика ошибок. К тому же, обязательно собираются данные по аварийности молодых водителей, что, где как. «Разбивку по нарушениям направляем во все автошколы, чтобы видели, где есть проблемы, пытались доработать», - говорит полковник полиции.

В ведомстве дают еще один дельный совет будущим автомобилистам: прежде чем выбрать автошколу и отдать немалые деньги за обучение, стоит обратить внимание на отзывы в сети, почитать про методики, сотрудников, результаты тех, кто уже закончил учебу.