В России хотят ввести уроки цифровой грамотности для школьников

В России в школах для учащихся в целях просвещения хотят ввести уроки цифровой грамотности. С таким предложением выступил руководитель комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн в соцсети Clubhouse.

По его мнению, в вопросе такого обучения Россия может опираться, в частности, на опыт Китая, отметив, что "там детей погружают в цифровую среду с дошкольного возраста".

- Комитет ГД анонсировал инициативу по повышению цифровой грамотности молодежи, в том числе, возможно, введению уроков цифровой грамотности в школах, - сказал Хинштейн.

Глава комитета отметил, что это предложение появилось по итогам анализа распространения фейков о митингах и влияния на молодежь. Эта идея, хотя и предварительно, но уже обсуждалась с представителями Минпросвещения и Минцифры. "