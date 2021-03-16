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Экономика16 марта 2021 23:43

Минсельхоз предложил заморозить цены на удобрения до 1 июля 2021 года

Ведомство уже подготовило проект постановления правительства
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Министерство сельского хозяйства РФ подготовило проект постановления правительства для заключения с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашений о снижении цен на продукцию. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов правовых актов.

Отмечается, что ведомство выступает за реализацию проекта, в рамках которого достигнутые договоренности между ним и поставщиками смогут действовать до 1 июля 2021 года.

- Для снижения и поддержания цен на минудобрения, министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством сельского хозяйства РФ заключить соглашения с хозяйствующими субъектами - производителями и поставщиками минеральных удобрений, - говорится в тексте проекта.