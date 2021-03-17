США готовят санкции против России из-за "вмешательства в выборы" Фото: REUTERS

В США анонсировали введение санкций против России из-за "вмешательства в выборы" по итогам опубликованного доклада американской разведки.

- После рассмотрения данных заключений и доклада <...> министр финансов в сотрудничестве с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за деятельность, которая, по нашему определению, является иностранным вмешательством в выборы в США, - говорится в докладе.

Тем временем, окончательно решение о введении санкциях в отношении РФ за "вмешательство" в американские выборы 2020 года еще не принято, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что авторы доклада без приведения доказательств утверждают, что Россия всеми силами на протяжении всей предвыборной кампании "стремилась очернить" личность демократа Джо Байдена.

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