Роскомнадзор намерен через месяц заблокировать Twitter, если сервис не удалит запрещенную информацию

Роскомнадзор призвал Твиттер пойти на контакт по удалению запрещённой в РФ информации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор РФ заявил о планах через месяц заблокировать в России Twitter, если социальная сеть не выполнит требования надзорного органа и не удалит запрещенную в РФ информацию.

По словам замглавы ведомства, что сервис пока имеет все шансы избежать, если его руководство пойдет на контакт по удалению запрещенной информации.

Накануне сообщалось, что Роскомнадзор замедлил на территории нашей страны работу социальной сети для всех мобильных и половины стационарных устройств. В частности, это касается прогрузки фото- и видеоматериалов.

Сайт KP.ru сообщал, что с 2017 года Роскомнадзор подал жалобы на 28 тысяч публикаций в соцсети. В ведомстве считают, что в постах содержится запрещенная в РФ информация, среди которой есть методы изготовления и употребления наркотических средств, призывы к самоубийству и способы совершения суицида, а также детская порнография.