Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с гибелью Тимура Файзутдинова

Министр спорта России Олег Матыцин выразил слова соболезнования в связи с гибелью игрока петербургского молодежного хоккейного клуба "Динамо" Тимура Файзутдинова.

- Это настоящая трагедия, что во время хоккейного матча случилось такое роковое стечение обстоятельств. Из жизни ушел молодой и талантливый спортсмен. Тимур был капитаном команды, это говорит о многом <...> Приношу свои соболезнования родным и близким Тимура, а также хоккейной команде и клубу "Динамо", - приводит слова руководителя ведомства пресс-служба.

Напомним, 19-летний спортсмен скончался после попадания во время игры шайбы в висок. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти молодого человека так и не удалось.