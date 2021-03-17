Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с гибелью Тимура Файзутдинова

Тимур с детства мечтал стать чемпионом Фото: ХК "Динамо Санкт-Петербург"

Министр спорта России Олег Матыцин выразил слова соболезнования в связи с гибелью игрока петербургского молодежного хоккейного клуба "Динамо" Тимура Файзутдинова.

- Это настоящая трагедия, что во время хоккейного матча случилось такое роковое стечение обстоятельств. Из жизни ушел молодой и талантливый спортсмен. Тимур был капитаном команды, это говорит о многом <...> Приношу свои соболезнования родным и близким Тимура, а также хоккейной команде и клубу "Динамо", - приводит слова руководителя ведомства пресс-служба.

Напомним, 19-летний спортсмен скончался после попадания во время игры шайбы в висок. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти молодого человека так и не удалось.

Как писал сайт kp.ru, после случившегося родственники Тимура из Челябинска сразу же прилетели к нему в больницу в Ярославль. Руководство "Динамо" помогало им во всем, а ярославский губернатор взял под свой контроль лечение парня. Но, как говорят медики, спасти его было невозможно.

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