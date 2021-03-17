В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения с Украиной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Донбассе по всей линии соприкосновения наблюдается обострение ситуации, заявил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Никоноров.

По его словам, при этом Киев намеренно препятствует достижению консенсуса по вопросам безопасности.

- Мы наблюдаем обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще применяются минометы различных калибров. Вместо решения главных вопросов, на которых мы настаиваем - снижение уровня эскалации, устранение нарушений, - приводятся слова Никонорова в сообщении.

Напомним, власти Украины с 2014 года ведут военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Тема урегулирования конфликта не раз обсуждалась, в том числе и в минском, и нормандском форматах.