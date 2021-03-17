Иран начал обогащение урана на заводе в Натанзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

- Агентство подтвердило 15 марта 2021 года, что Иран начал подавать природный UF6 (гексафторид урана) в установленный на заводе по обогащению топлива каскад из 174 центрифуг IR-4, - говорится в докладе МАГАТЭ.

Ранее Reuters сообщало, что 9 марта этого года Иран на подземном заводе в Натанзе начал обогащать уран с помощью третьего каскада усовершенствованных центрифуг класса IR2m. Там же отмечалось, что иранские специалисты вели установку каскадов новых центрифуг.

Напомним, Тегеран со своей стороны уже уведомил МАГАТЭ о готовности приступить к обогащению урана до 60%.