Возможную утечку воздуха на МКС обнаружили с помощью чаинок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил возможное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда".

Обнаружить утечку им помогли чаинки, а сейчас специалисты попросили космонавтов заклеить его скотчем. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

- Прошлой ночью Иван (Вагнер) и я провели 30 минут в ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", где обнаружена утечка воздуха) <…> Мы думаем, что фактически определили возможное место утечки, - рассказал российский космонавт Анатолий Иванишин специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС продолжается утечка воздуха. Только за последнюю неделю в промежуточной камере российского сегмента космонавты залатали две трещины, после чего люк был закрыт. Однако, его открыли через почти 12 часов, чтобы проверить давление, и выяснилось, что оно упало на 52 миллиметра ртутного столба - с 730 до 678.