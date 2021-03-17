Налоговики с 17 марта 2021 года получили расширенный доступ к банковской тайне Фото: Анастасия ОСИПОВА

С 17 марта 2021 года в России налоговые службы получили расширенный доступ к банковской тайне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь банки обязаны в течение трех дней предоставлять необходимую информацию по запросу налоговиков, в том числе, передать копии паспортов клиентов, доверенностей, карточек с образцами подписей и оттиска печатей, информацию о бенефициарах и представителях и данные по отдельным операциям или за определенный период.

Тем временем в Федеральной налоговой службе уточнили, что добросовестные граждане даже ничего не заметят - это нужно для противодействия и выявления схем ухода от налогов, а все полученные сведения будут налоговой тайной.

Напомним, документ о расширении доступа налоговой службы к банковской тайне подписал ранее президент России Владимир Путин. Новые правила коснутся информации о бенефициарных владельцах и отдельных операциях за определенный период.