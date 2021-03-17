В Сирии ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля Фото: REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили огонь, нанеся удары по воздушным целям над южными районами страны.

По информации агентства SANA, "агрессивное нападение" было предпринято Израилем. Ракетные удары наносились со стороны оккупированных Голанских высот по военным позициям и объектам к югу от Дамаска. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее сообщалось, что 28 февраля сирийские силы противовоздушной обороны смогли отразить ракетную атаку в небе над Дамаском. Удары были нанесены Израилем со стороны Голанских высот.

Также сайт kp.ru писал, что сирийские силы ПВО отвечали на ракетный обстрел на западе Хамы. Тогда в качестве потенциального объекта для атаки мог стать научно-исследовательский центр, который расположен неподалеку от сирийского города Масьяф в Хаме.