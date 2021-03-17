После проверок Счетной палаты в бюджет России за 2020 год вернулось более 16 миллиардов рублей

В 2020 году после проверок Счетной палаты в бюджет России производился возврат средств в 3,5 раза больше, чем в 2019 году - до 16,423 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете о работе контрольного ведомства за прошлый год.

Отмечается, что общее число контрольных мероприятий и, соответственно, количество выявленных нарушений из-за пандемии коронавируса напротив существенно сократились.

Также в отчете говорится, что за прошлый год Счетная палата выявила 3,7 тысячи нарушений в бюджетной сфере на общую сумму 355,5 миллиарда рублей.