После проверок Счетной палаты в бюджет России за 2020 год вернулось более 16 миллиардов рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2020 году после проверок Счетной палаты (СП) в бюджет России производился возврат средств в 3,5 раза больше, чем в 2019 году - до 16,423 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете о работе контрольного ведомства за прошлый год.

Отмечается, что общее число контрольных мероприятий и, соответственно, количество выявленных нарушений из-за пандемии коронавируса напротив существенно сократились.

Также в отчете говорится, что за прошлый год Счетная палата провела 334 контрольных мероприятия, вернув тем самым16,39 миллиарда рублей. При этом, годом ранее, в 2019, специалисты ведомства провели 319 подобных мероприятий, вернув в бюджеты страны и бюджет Союзного государства 4,5 миллиарда рублей.

Всего, по данным отчета, СП выявила 3 698 нарушений на общую сумму 355,5 миллиарда рублей.