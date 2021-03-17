Под Рязанью 18 человек пострадали в ДТП с автобусом
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Под Рязанью 18 человек пострадали в ДТП с автобусом, который следовал рейсом Москва - Пенза. Раненые госпитализированы в медучреждения.
Отмечается, что всего в транспорте в момент аварии было 58 человек, среди них нет детей.
На месте аварии, которая произошла в Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5, работают экстренные службы. Все детали случившегося выясняются, сообщили РИА Новости.
Тем временем, в МЧС региона уточнили, что в аварии пострадали не 18, а 17 пассажиров. Всем им оказывается помощь.
Накануне сайт kp.ru писал, как в Свердловской области на 48 километре трассы Екатеринбург - Тюмень недалеко от села Мезенское произошла страшная авария: лоб в лоб столкнулись фура и легковой автомобиль. По предварительной информации, в легковом автомобиле ехали пять человек: двое взрослых и трое детей. В результате столкновения все они погибли.