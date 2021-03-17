Сенатор Алексей Пушков назвал Зеленского "фейковым президентом" Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков жестко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за критики проведенного семь лет назад референдума в Крыму.

- Фейковым был не референдум в Крыму в 2014 году - фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое, - написал Пушков в своём посте в Твиттере.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% проголосовавших граждан (при явке около 85%) сказали "да" вхождению в РФ.