Сенатор Алексей Пушков назвал Зеленского "фейковым президентом" Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков жестко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за критики проведенного семь лет назад референдума в Крыму.

- Фейковым был не референдум в Крыму в 2014 году - фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое, - написал Пушков в своём посте в Твиттере.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 95% проголосовавших граждан (при явке около 85%) сказали "да" вхождению в РФ.

Однако украинские власти до сих пор не признают этого. Накануне глава МИД Украины рассказал о политике "трех китов" для возвращения Крыма: Украина призываем мир помочь вернуть полуостров, консолидация для объединения "усилий всех партнеров" на базе саммита "Крымской платформы" и синергия для "восстановления международного права".