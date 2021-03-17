Коломойский предлагал "за миллионы" заменить референдум в Крыму плебисцитом Фото: REUTERS

Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов рассказал, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский позвонил ему и предложил заменить проведение референдума на полуострове.

Бизнесмен выразил готовность провести плебисцит - в обмен на инвестиции в регион, который оставался бы в составе Украины.

- Коломойский звонил мне лично <...>, через знакомого в Днепропетровске. Он (знакомый) мне звонит и передает трубку. Слышу: "Ты понимаешь, кто с тобой разговаривает?" Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово "референдум" на "плебисцит", - рассказал Константинов в эфире канала "Крым 24". При этом он отметил, что на тот момент все "испугались" слова "референдум".

Сейчас Крым уже отметил седьмую годовщину с момента референдума, по итогам которого в 2014 году полуостров вновь вошел в состав России.