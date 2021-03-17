Трамп одним словом оценил возможность выдвижения в президенты в 2024 году Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп всего одним словом смог описать возможность выдвижения своей кандидатуры на выборы президента Америки в 2024 году.

Политик отметил, что основное решение он может принять после промежуточных выборов 2022 года.

- Посмотрим, - прокомментировал Трамп в эфире Fox News вопрос о возможности выдвижения на пост главы государства.

Напомним, ранее окружение республиканца Дональда Трампа выражало надежду, что политик не будет принимать участие в выборах президента США в 2024 году. Однопартийцы на слова которых ссылается газета Politico, уверены, что Трамп не станет баллотироваться на следующих выборах, однако он может иронизировать над этой темой. Они также намерены убеждать республиканца воздержаться от участия в выборах 2024 года и рассчитывают, что сумеют отговорить его, если он вновь вернется к этой идее.