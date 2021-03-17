Малышева объяснила, каким должен быть уровень антител для защиты от повторного заражения COVID-19

Российский врач и телеведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева рассказала, сколько должно быть антител в организме человека, чтобы он не смог повторно заразиться коронавирусом.

По ее мнению, иммунитет к covid-19 образуется сразу после накопления минимального количества антител, которые может зафиксировать соответствующий тест. Об этом доктор написала у себя в посте в Instagram.

- Если у вас положительный тест на антитела – вы защищены от коронавируса. Причем неважно, насколько много у вас антител, - объяснила специалист.